Antreprenori, specialiști și oameni de administrație, într-un dialog privind viitorul orașului Vișeu de Sus

Zilele trecute s-a desfășurat un eveniment important pentru comunitatea din Vișeu de Sus. Mai precis pentru viitorul economic al orașului. Și-au dat mâna oameni de afaceri, specialiști, dar și reprezentanți ai administrațiilor județene și locale.

”O seară excelentă, alături de oamenii de afaceri din Vișeu de Sus! Împreună cu Alin Șimon, consilier județean și organizatorul acestei întâlniri, am adus la aceeași masă peste 70 de antreprenori din Vișeu de Sus, reprezentanți ai administrației și specialiști, pentru un dialog deschis despre prezentul și viitorul orașului nostru. Ni s-au alăturat Ducu Hotima, managerul județului Maramureș, Vasile Ro­man, președintele ADI Deșeuri Maramureș, precum și specialiști în fonduri europene. A fost o întâlnire în care am vorbit direct despre problemele și provocările mediului de afaceri și ale comunității, despre investiții, oportunități și proiecte, dar mai ales despre soluții concrete și despre ce putem face împreună pentru Vișeu de Sus.(…) Când administrația și mediul privat stau la aceeași masă, ascultă și caută împreună soluții, Vișeu de Sus are numai de câștigat”, a spus Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus. Antreprenorii sunt cei care investesc, creează locuri de muncă, își asumă riscuri și aleg să dezvolte afaceri în oraș, așa că un dialog și o legătură permanentă între administrația locală și mediul de afaceri sunt numai binevenite.