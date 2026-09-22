Bărbat de 61 de ani, mort după ce a fost lovit de un copac

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a murit, luni seara (21 septembrie), în localitatea Suciu de Sus, după ce a fost accidentat de un arbore pe care îl tăia.

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați prin 112, în jurul orei 18.30, despre producerea accidentului. Din primele verificări, bărbatul efectua lucrări de tăiere a unui arbore când acesta l-a surprins și l-a lovit.

La fața locului au ajuns echipajele de prim-ajutor, care au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia și pentru luarea măsurilor legale.