Demersuri la Bruxelles pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine

O întâlnire de lucru cu oficialii din agricultura României s-a desfăşurat recent la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat asupra măsurilor și etapelor necesare pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine.

De la introducerea restricțiilor impuse de Comisia Europeană privind circulația ovinelor și caprinelor, în contextul apariției focarelor de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a menținut un dialog constant atât cu fermierii și organizațiile reprezentative din sector, cât și cu ANSVSA și reprezentanții Comisiei Europene. În cadrul întâlnirii de la Bruxelles a fost analizat planul de acțiune prezentat de ANSVSA și au fost clarificate ultimele aspecte înaintea deblocării exporturilor.