Discuții la Bruxelles despre politici de dezvoltare regională în domeniul integrării migranților și refugiaților

Consiliul Județean Maramureș a fost reprezentat la Bruxelles la Forumul Comunitar intitulat „De la răspunsul de urgență la integrarea durabilă: Extinderea soluțiilor comunitare pentru incluziunea refugiaților în Europa”.

Evenimentul, organizat de YMCA România împreună cu YMCA Europe în cadrul proiectului eDUHubs and Mobile Centers (EHMC), s-a desfășurat la Info Hub-ul Parlamentului European din Bruxelles, reunind experți internaționali, decidenți politici europeni și reprezentanți ai societății civile pentru a discuta tranziția de la experiența practică la politici concrete, strategii și decizii de finanțare la nivel național și european. Cu această ocazie, Alina Pop, director executiv adjunct al YMCA Europe, a subliniat importanța proiectului atât din perspectiva europeană, cât și din cea locală. Consiliul Județean Maramureș a adus în atenția audienței europene proiectul „SIRM – Integrarea Socio-economică a Refugiaților și Migranților”, finanțat prin programul INTERREG Europe. Managerul de proiect, Gheorghe Paul Szaniszlo, a fost implicat în calitate de speaker în cadrul panelului de discuții multi-stakeholder, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai DG HOME și ai mediului asociativ european. Obiectivul general al proiectului SIRM este îmbunătățirea implementării a 8 politici de dezvoltare regională în domeniul integrării socio-economice a migranților și refugiaților, o problemă importantă în domeniul incluziunii sociale fiind integrarea socio-economică a migranților din țările terțe.

Proiectul SIRM este finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2021-2027, apelul 1, având un buget total de 1.620.928 euro.