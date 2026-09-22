Eforturile Asociației Pirita Children de a ajuta copiii din categoriile vulnerabile să aibă parte de un parcurs școlar cât mai lin dau rezultate. De asemenea, părinții micuților sunt tot mai implicați în educația lor, lucru care se vede zi de zi.

”Am construit așa o relație frumoasă cu pă­rinții, încât fiecare copil e tot mai bine îngrijit acasă, adus la timp la transport, lăsat cu toată încrederea în grija noastră până la porțile gră­dini­țelor și a școlilor. Unele deschise larg, altele întredeschise și unele încă greu de deschis. Însă, ceva e profund funcțional: importanța educației pentru fiecare părinte și fiecare copil. Nimeni nu întârzie, nimeni nu pierde microbuzul, nimeni nu se ceartă, nimeni nu găsește scuze. Toți au alergat în toate direcțiile după hârtii și toți se preocupă de toate detaliile, pe care ceilalți părinți le știu de pe grupurile de Whats­App. Avem copii care sunt însoțiți și așteptați la prânz chiar și de ambii părinți. Avem părinți de copii de pregătitoare, care fug la pauza de la ora 10 pe la gardul școlii să mai ducă un covrig copilului, iar apoi se întorc pe la ce fel de munci fac. E copleșitor pentru noi și ne obligă să facem tot ce putem pentru ca ce se întâmplă în școlile și grădinițele din care fac parte, să fie echitabil pentru fiecare dintre acești copii”, a declarat Claudia Costea, președintele Asociației Pirita Children.

În fotografie, o minune de grupa mică și super colega noastră