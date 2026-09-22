Lecții de siguranță pentru cei mici, la Colegiul de Arte din Baia Mare

Săptămâna Prevenirii Criminalității a început, în Maramureș, cu activități dedicate siguranței copiilor. Polițiștii au stat de vorbă cu elevii claselor pregătitoare de la Colegiul de Arte din Baia Mare și le-au explicat, prin joc și exemple simple, cum să se ferească de situațiile periculoase.

Activitatea a avut loc luni, 21 septembrie, și face parte din programul național desfășurat în perioada 21–25 septembrie. Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul IPJ Maramureș le-au prezentat copiilor reguli pe care le pot folosi acasă, la școală sau pe stradă.

Cei mici au învățat cum să recunoască situațiile care le pot pune siguranța în pericol și cui să ceară ajutor atunci când au nevoie. Polițiștii le-au recomandat să apeleze la un adult de încredere sau la oamenii legii atunci când se confruntă cu o problemă.

Prin astfel de întâlniri, polițiștii maramureșeni urmăresc ca cei mici să învețe încă de la vârste fragede cum să prevină situațiile de risc și cum să reacționeze atunci când acestea apar.