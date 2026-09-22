Peste 31.000 lei strânși de echipa MARAMU la Ultramaraton Autism 24H

Echipa MARAMU de la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sighetu Marmației, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș, a încheiat cu un rezultat remarcabil cea de-a treia participare la Ultramaratonul AUTISM 24H din stațiunea Mamaia.

”Timp de 24 de ore, cei 12 membri ai echipei MARAMU au alergat pentru copiii cu autism, transformând fiecare kilometru parcurs și fiecare gest de susținere într-o contribuție concretă pentru recuperarea și dezvoltarea acestora.

31.920 de lei strânși pentru copii – acesta este unul dintre cele mai importante rezultate ale participării echipei MARAMU. Prin solidaritatea celor care au ales să susțină această misiune, echipa s-a clasat pe locul 14 din cele 127 de echipe înscrise, în funcție de valoarea donațiilor colectate. Suma strânsă depășește considerabil obiectivul inițial de 20.000 de lei, stabilit pentru achiziționarea celor cinci kituri și instrumente terapeutice propuse în cadrul acestei misiuni”, au precizat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Resursele astfel obținute vor ajunge la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sighetu Marmației, unde vor fi utilizate în activită­țile de recuperare și terapie destinate copiilor cu autism.

”Fiecare donație se transformă, astfel, în ceva concret: instrumente pentru logopedie, terapie prin sport, meloterapie și alte activități terapeutice menite să susțină progresul copiilor. Iar pe parcursul celor 24 de ore, echipa MARAMU a parcurs nu mai puțin de 867 de kilometri, rezultat care le-a adus locul 43 în clasamentul competiției de alergare. Pentru echipa MARAMU, participarea la Ultramaratonul AUTISM 24H nu a fost doar despre rezistență fizică sau despre un loc într-un clasament. A fost despre a transforma energia unei echipe și solidaritatea comunității într-o șansă în plus pentru copiii cu autism. Iar rezultatul acestei ediții arată că, atunci când oamenii aleg să se implice, obiectivele pot fi depășite”, au concluzionat oficialii instituției.