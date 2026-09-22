Semnal de alarmă: „Maramureşul are nevoie de investitori serioşi”

„Maramureșul are oameni care fac performanță la nivel mondial, companii serioase, angajatori care au investit, au creat mii de locuri de muncă și au avut încredere în oamenii de aici. Un exemplu este Universal Alloy Corporation Europe”, au accentuat autorităţile maramureşene.

La Dumbrăvița și Tăuții-Măgherăuș, mii de maramureșeni lucrează pentru una dintre cele mai exigente industrii din lume: industria aeronautică. Se produc aici componente și structuri din aluminiu care ajung în lanțurile de producție ale unor mari constructori de aeronave. Cu alte cuvinte, munca făcută în Maramureș ajunge să fie parte din aviația mondială. Datele prezentate recent arată dimensiunea acestei investiții: aproximativ 2.743 de angajați și o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de lei în 2025. „Dincolo de cifre, sunt oameni, familii care trăiesc din aceste locuri de muncă, tineri care pot rămâne acasă. Sunt specialiști care nu trebuie să plece la mii de kilometri ca să lucreze într-o industrie de vârf, oameni care demonstrează, zi de zi, că și din Maramureș se poate face performanță adevărată. Maramureșul nu se poate dezvolta doar din bani publici și din proiecte ale administrației. Avem nevoie de antreprenori, de investitori serioși, de companii care vin aici să construiască pe termen lung și care respectă oamenii locului, iar administrația trebuie să fie partenerul lor, nu să le pună piedici”, au atras atenţia reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş.