Șofer prins cu 0,78 mg/l alcool la Tulghieș

Un bărbat de 34 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, pe DJ 182B, în localitatea Tulghieș.

Polițiștii Serviciului Rutier l-au oprit pentru control în noaptea de 20 septembrie, în jurul orei 2.00. Pentru că șoferul mirosea a alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest.

Testarea a indicat 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.