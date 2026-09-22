Un bărbat de 34 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, pe DJ 182B, în localitatea Tulghieș.
Polițiștii Serviciului Rutier l-au oprit pentru control în noaptea de 20 septembrie, în jurul orei 2.00. Pentru că șoferul mirosea a alcool, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest.
Testarea a indicat 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
Șofer prins cu 0,78 mg/l alcool la Tulghieș
Un bărbat de 34 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, pe DJ 182B, în localitatea Tulghieș.