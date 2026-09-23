În Parcul de Specializare Inteligentă de la Seini se vor produce detergenți biodegradabili

Parcul de Specializare Inteligentă Seini contribuie la creșterea competitivității economice, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, susținând dezvoltarea durabilă a județului Maramureș. Administrația publică anunță că în cadrul proiectului s-a semnat un nou contract de concesionare a unei parcele de teren.

Astfel, societatea SC Flyng Impex SRL va desfășura activități privind producerea de detergenți biodegradabili, sustenabili și certificați EU Ecolabel, caracterizați prin eficiență ridicată și impact redus asupra mediului, conform standardelor internaționale de sustenabilitate. Tehnologiile utilizate vor permite reducerea consumului de apă, energie și substanțe chimice convenționale, asigurând o formulare și dozare optimizată. Parcul de Specializare Inteligentă din oraș creează cadrul pentru investiții care îmbină producția, cercetarea și sustenabilitatea, contribuind la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe inovare.