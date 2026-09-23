Înscrieri la Forumul MERITO

Vineri, 3 octombrie, va avea loc Forumul Merito, la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare. Participarea la Forum este gratuită și deschisă profesorilor, directorilor, studenților și elevilor de profil pedagogic, din toată țara, în limita celor 175 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, cu participare fizică în Baia Mare. Înscrierile se fac până în 28 septembrie, la adresa: https://www.proiectulmerito.ro/forumul-merito-maramures-8/.

„Pe 3 octombrie, la Baia Mare, vom avea o zi întreagă în care ne vom uita la învățare din mai multe perspective și la vârste diferite, de la educația timpurie până la liceu. Vom vorbi despre ceea ce construiesc elevii, despre ceea ce rămâne după ce lecția s-a terminat, despre felul în care ajung să folosească ceea ce știu și despre cum putem vedea mai bine, din clasă, ce se întâmplă cu învățarea lor”, precizează profesoara MERITO, Tatiana Cauni.

Tema evenimentului va prinde formă în ateliere de cinci ore, construite și facilitate de profesori care vin din multe locuri ale țării și care aduc cu ei experiența lor de la clasă: Adriana Popițan și Mariana Pitiș; Coziana Zaharia, Gabriela Iancic și Marian Cîrlig; Liliana Chivulescu, Roxana Blidaru și Carmen Andriescu; Antoneta Împușcatu, Ioana Baboș, Octavian-Horia Minda și Felicia Baboș; Antonela Samson, Laura Dogeanu și Iulia Sfetcu-Măndășescu; Daniela Marinescu și Adina Stratulat; Liana Timiș-Mureșan și Simona Șova, iar pentru elevi, Cornelia Niga. În deschiderea Forumului va fi prezentă și Laura Ierulescu, cu o sesiune despre fundamentele și reperele pentru o învățare eficientă.