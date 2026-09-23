Salvatorii montani au fost alertați să intervină în cazul unui bărbat de 65 de ani, peste care a căzut un copac în timp ce lucra în pădure. Incidentul s-a petrecut în zona Suciu de Sus, spre Mănăstirea Breaza. Din păcate însă, la sosirea echipajului Salvamont Maramureș, bărbatul nu a mai putut fi salvat.
”Echipa de prim răspuns ajunsă la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat. Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea acestuia din zona greu accesibilă. Pentru că victima se afla într-o zonă de vale, a fost necesară ridicarea acesteia pe o diferență de nivel, pe o distanță de aproximativ 300 de metri. Bărbatul a fost transportat cu ajutorul tărgii UT 2000 până la zona de acces, de unde a fost preluat și predat echipajului de medicină legală”, au precizat reprezentanții Salvamont Maramureș.
Intervenție contra cronometru pentru Salvamont Maramureș
Salvatorii montani au fost alertați să intervină în cazul unui bărbat de 65 de ani, peste care a căzut un copac în timp ce lucra în pădure. Incidentul s-a petrecut în zona Suciu de Sus, spre Mănăstirea Breaza. Din păcate însă, la sosirea echipajului Salvamont Maramureș, bărbatul nu a mai putut fi salvat.