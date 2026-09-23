Intervenție contra cronometru pentru Salvamont Maramureș

Salvatorii montani au fost alertați să intervină în cazul unui bărbat de 65 de ani, peste care a căzut un copac în timp ce lucra în pădure. Incidentul s-a petrecut în zona Suciu de Sus, spre Mănăstirea Breaza. Din păcate însă, la sosirea echipajului Salvamont Maramureș, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

”Echipa de prim răspuns ajunsă la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat. Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea acestuia din zona greu accesibilă. Pentru că victima se afla într-o zonă de vale, a fost necesară ridicarea acesteia pe o diferență de nivel, pe o distanță de aproximativ 300 de metri. Bărbatul a fost transportat cu ajutorul tărgii UT 2000 până la zona de acces, de unde a fost preluat și predat echipajului de medicină legală”, au precizat reprezentanții Salvamont Maramureș.