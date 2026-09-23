Maramureșul lipsește din lista actualizată a incubatoarelor de afaceri din România

Am avut. Și-or fi terminat treaba, deși la modul în care se radiază firme și cade economia privată, poate ar fi fost utilă păstrarea lor. E vorba de incubatoarele de afaceri și de lista actualizată a lor, conform listei Incubatoarelor de afaceri cu titlu valabil, actualizată în această vară de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Practic, mai sunt 30 de incubatoare de afaceri vii, în țară. Cele mai apropiate sunt la Dej, Oradea, Târgu Secuiesc. Ne amintim, am avut și noi câteva, unul într-un bloc devalizat și reabilitat în Hatvanul băimărean, pe strada Melodiei. Altul în birourile minelor de la Nistru. Or mai fi fost. Și altele. Nu-s. Conform MEDAT, ele sunt istorie, în probabil cel mai greu moment pentru inițiativa privată din România de după 1990.