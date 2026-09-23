Ne scapă ceva-uri. Nu, nu sunt nuanțe

Există o seamă de exponenți ai generației X, cei de 50-60 de ani, adică așa zișii „deja înțelepți”, nu(?!?) care spun că s-a prostit Omenirea. Sau că e prostită. De la Paleologu la Banciu…la noi, de la Bernie Sanders la Francis Fukuyama aiurea. S-a pierdut ceva pe drum și nu e din cauza prostiei native, ci a confortului din ce în ce mai sporit, care ne-a făcut leneși, apoi ne prostește, încet. Profită șmecherii, nu?

Hai să dăm un exemplu neaoș, că-i fain. Olguța Vasilescu spunând despre Siegfried Mureșan că o să-și scrântească românii limba până să-i pronunțe numele. Ea, colega și cumva vecina lui Alfred Simonis. Da’ o zice cu o naturalețe… Altul. Florin Barbu, fost ministru al Agriculturii. Face opoziție, OK, e de înțeles să atace. Că să nu ne comande nouă UE ce facem cu animalele bolnave. Că să nu se bage ei în comerțul nostru. Reporterița îl întreabă: „Dvs ați mânca carne de la o oaie despre care știți că e bolnavă și nevaccinată?? Da. Nu afectează sănătatea/Chiar dacă știți că e bolnavă?/Dacă nu afectează sănătatea?/De unde știți că nu afectează sănătatea??/Pentru că e testată înainte să fie sacrificată în abator”. Noaptea minții…

Hai și mai în vecini. După ce Trump a certat Ucraina să nu mai bombardeze rafinăriile ruse, că ei urcă prețul la motorină, nu războaiele sale din Orient, șeful Rosatom zice că da, Ucraina a atacat benzinării și a tăiat energia la centrala Zaporoje. Și da, până la urmă au bombardat chiar rafinăria Moscovei, în zi de alegeri, ca o declarație de forță. Doar că Greenpeace acuză Rusia că taie de-a dracului energia electrică la Zaporoje. Doar că la o zi distanță, Rusia a bombardat obiective energetice și benzinării în Ucraina. Încă una faină made in URSS. Mai știți companiile mari ce au refuzat să plece din Rusia, în ciuda embargoului, că ei au fabrici, magazine, afaceri, profit…nu se face. Ei, Putin a anunțat recent că se confiscă activele din Rusia ale Auchan. Nestle și Leroy Merlin și se dau unei companii de Stat condusă de un general, evident. Na!

Una și cu justițiarii Planetei, cei ce reinventează Adevărul. O anchetă ONU arată că SUA au comis crime de război în Iran. Punct. Justiția americană a decis că respinge definitiv montarea numelui Trump pe Centrul Kennedy. Drept răzbunare, omul nostru îl închide și zice că-l dărâmă. Circulă o glumă, cică el dărâmă acum tot ce n-a mai apucat Bin Laden… Să nu-i ocolim pe germani. Noua stea de pe firmamentul politicii, AfD, are noi deputați: un fost securist, un fost actor porno, un neopăgân și câțiva neonaziști. Militari profesioniști SAS și Navy SEAL au antrenat, în Bulgaria, pe bani, militari ruși care să meargă în Ucraina „la treabă”. Doar 4000 de euro/persoană, ce? Un leu cinstit. La Mejdeni, în nordul Bulgariei adică… în sudul nostru. Da’ hai să revenim acasă. Curtea de Apel București a motivat cu copy/paste nouă sentințe. De la una la alta… Da, clar ne scapă ceva. Oficialii ce nu vor săruta drapelul vor fi amendați drastic, cere un partid deja mare. Toate orașele să aibă o piață a Tricolorului, cu un drum. Între timp, „președintele ales” în Turul Doi Îna­poi e arestat pentru fraude, printr-o firmă elvețiană cu co­nexiuni la Moscova. Evident, e o conspirație, zice poporul, să nu-i dea Turu’ Doi Înapoi.

Noroc că veghează cineva asupra noastră. Vorba lui Woody Allen…din păcate e Guvernul. O investigație arată că o mulțime de date personale din România au fost furate/vândute prin AdNow spre companii ruse din Novosibirsk. Habar n-avea nimeni. Și te miri că e rău da’ te bucuri că nu-i mai rău. Ceva ne scapă…