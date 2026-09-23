Nicolai Tand în bucătăria Restaurantului Social ASSOC

Maestrul bucătar Nicolai Tand s-a aflat în bucătăria Restaurantului Social ASSOC, de Sărbătoarea Castanelor, unde, alături de echipa Asociației ASSOC a pregătit sute de porții de mâncare pentru micuți. Acțiunea a fost una caritabilă și s-a realizat cu sprijinul reprezentanților Serviciului Public Ambient Urban (SPAU) Baia Mare.

”S-au pregătit peste 200 de porții de mâncare pentru copiii din medii vulnerabile care au fost la Expo Flora și care s-au distribuit gratuit prin implicarea SPAU. Nicolai Tand nu este pentru prima dată în bucătăria ASSOC, pentru că, zic eu, a prins drag de oamenii pe care i-a întâlnit în asociația noastră. Sper că revine de fiecare dată pentru că găsește aici multă grijă pentru oameni, iar atunci când punem mâncarea în farfurie ne gândim și la cei mai necăjiți. În Restaurant Social ASSOC se gătește în aceeași oală pentru toți oamenii, și pentru cei mai avuți, dar și pentru cei în nevoie. Când punem fiecare ceva pe “masă”, fie timp, pricepere ori resurse, putem schimba în bine viața cuiva, tocmai de aceea e important să folosim ceea ce știm și în interesul altora. Implicarea noastră este dovada că ne pasă de aproapele nostru”, au declarat reprezentanții ASSOC.