Noi reguli pentru achizițiile publice la nivel european

Deputatul social democrat, Crina Chilat, a informat că intră în vigoare noile reguli pentru achiziţiile publice la nivel european.

„Cel mai bun raport calitate-preț devine regula de atribuire a contractelor: minimum 30% din punctaj pentru calitate și minimum 50% pentru contractele bazate în mare parte pe munca oamenilor. Excepțiile trebuie justificate. Noile reguli înseamnă şi mai puține documente cerute firmelor. Un serviciu electronic va verifica îndeplinirea condițiilor de participare. Firmele vor putea reutiliza datele și documentele deja verificate, fără să le depună de fiecare dată. Firmele vor putea participa mai ușor la licitații din alte state membre, prin conectarea platformelor naționale și o platformă europeană de achiziții. De asemenea, autoritățile vor putea acorda prioritate produselor și furnizorilor europeni, cu respectarea acordurilor internaționale, pentru a susține producția și locurile de muncă din Europa”, a subliniat deputatul PSD Maramureş.