Peste 250 de milioane de lei atrași în 2026, în Maramureș

Oficialii Consiliului Judeţean Maramureş susţin că în acest an au fost atraşi 250 de milioane lei. Speranţa autorităţilor maramureşene este ca ritmul atragerii fondurilor să fie unul intens până la finele anului.

„Pentru mine, cifrele acestea înseamnă șantiere care merg înainte, drumuri, poduri, clădiri modernizate și investiții care devin realitate. Anul trecut am avut un rezultat istoric: 550 de milioane de lei atrași și plătiți efectiv pe contractele Consiliului Județean, către firmele care au lucrat și au investit în Maramureș. Ținta este să menținem ritmul și să ne apropiem din nou, până la sfârșitul anului, de performanța extraordinară de anul trecut. Asta urmărim în fiecare zi la Consiliul Județean: să transformăm finanțările în lucruri concrete pentru Maramureș”, a declarat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.