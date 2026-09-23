Primăria Cupșeni plătește zeci de mii de lei pentru greșelile cadastrale

Administrația locală din Cupșeni se lovește de o serie de probleme legate de cadastrarea teritoriului comunei. Și aceste probleme costă primăria scump.

„În teorie și propagandă electorală, programul de cadastru sistematic a sunat foarte frumos. În practică, atât oamenii, cât și primăria, ne-am trezit cu mult prea multe nereguli, nereguli care, pentru primărie cât și pentru cetățeni, costă foarte mulți bani, energie și timp. De exemplu, la titlurile de proprietate pe pădure, niciun titlu nu corespunde cu schița cadastrului sistematic. La fiecare greșeală avem de plătit cheltuieli de judecată, ori aceste cheltuieli le plătim din bani publici, banii noștri ai tuturor. Când plătești 7 sau 8 mii de lei pentru o greșeală, 10 sau 11 mii de lei pentru altă greșeală, imediat se face suta de mii și nimeni nu răspunde pentru aceste greșeli”, a opinat Nicolae Bude, primarul din Cupșeni.