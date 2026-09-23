Sindicaliştii din administraţie cer acordarea voucherelor de vacanţă la Ambient Urban

Președintele Sindicatului din Administrație Maramureș, Nicolae Mureșan, a prezentat în cadrul şedinţei comisiei de dialog social situația neacordării voucherelor de vacanță pentru angajații din cadrul Serviciului Public Ambient Urban, precum și problematica neacordării normei de hrană pentru polițiștii locali.

În acest context, liderul sindical a solicitat autorităților administrației publice locale din municipiul Baia Mare să analizeze situația semnalată și să identifice soluții pentru angajații pe care îi reprezintă. Prefectul Rudolf Stauder a dispus întocmirea unei adrese către conducerea Primăriei Municipiului Baia Mare, prin care să fie solicitat un punct de vedere oficial cu privire la aspectele prezentate în cadrul ședinței.