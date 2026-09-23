Sindicaliștii din învățământ cer explicații cu privire la acordarea primei de pensionare

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis ministrului Educației și Cercetării o adresă prin care cer explicații referitoare la acordarea primei de pensionare.

„Personalul din învăță­mân­tul preuniversitar care se pensionează la împlinirea vârstei standard beneficiază de o primă în cuantum de două salarii de bază ale persoanei, care se acordă la data încetării de drept a contractului individual de muncă.”

Cele două organizații sindicale semnalează că unitățile de învățământ preuniversitar au primit deja cereri de la angajații care îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea primei de pensionare. Problema este că nu a fost stabilit clar ordonatorul de credite de la care școlile trebuie să solicite banii necesari pentru plata acestui drept. În acest context, sindicatele cer Ministerului să indice sursa de finanțare.

„În aceste condiții și luând în considerare că, la nivelul unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar, au fost înregistrate cereri ale persoanelor care îndeplinesc condițiile legale mai sus redate și care sunt îndreptățite la plata primei de pensionare, vă solicităm să ne comunicați, într-un termen cât mai scurt, care este sursa de finanțare a primei consacrate de art. 229 alin. (14) din Legea nr. 198/2023…Vă rugăm să aveți în vedere că, până la adoptarea Legii nr. 198/2023, personalul din învățământ nu beneficia de prima de pensionare la împlinirea vârstei standard, astfel există dificultăți în identificarea ordonatorului de credite de la care trebuie solicitate fondurile necesare pentru plata acestui drept”, precizează cele două federații.