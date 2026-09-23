Sindicaliştii doresc abordarea unitară a proiectului legii salarizării

Sindicaliştii maramureşeni au prezentat în cadrul şedinţei comisiei de dialog social aspecte referitoare la proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Liderii organizațiilor sindicale au susținut necesitatea unei abordări unitare a proiectului legislativ în ceea ce privește personalul contractual și funcționarii publici. De asemenea, aceștia au ridicat problema acordării voucherelor de vacanță, a menținerii indemnizației de doctorat în sistemul educațional, precum și necesitatea existenței unui dialog social real și a unor consultări directe cu ministrul de resort asupra prevederilor proiectului de lege. Reprezentanții organizațiilor sindicale au subliniat că demersurile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice trebuie raportate, în primul rând, la situația concretă a oamenilor și la aplicarea coerentă și predictibilă a legislației.