Stagii de mobilitate ErasmusPRO: o punte între școală și piața muncii reală

Într-o piață a muncii aflată într-o continuă transformare, competențele practice, adaptabilitatea și experiența reală de lucru au devenit adevăratele monede de schimb pentru tinerii absolvenți de liceu.

În acest context dinamic, programul ErasmusPRO asumat de Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” a schimbat destinul profesional al unui număr de trei absolvenți, promoția 2026, calificarea profesională tehnician în turism, care, în perioada iulie-octombrie 2026, participă la un stagiu de formare profesională de lungă durată (3 luni), în Lisabona, Portugalia, în cadrul proiectului cu nr. 2025-1-RO01-KA121-VET-000310129, Domeniul – Educație și Formare profesională – VET, Long term mobility.

Comisia Europeană acordă o importanță strategică majoră acestor stagii de formare de lungă durată, considerându-le un instrument-cheie pentru creșterea economică, coeziunea socială și modernizarea educației. Dacă programul clasic Erasmus+ este deja cunoscut publicului larg prin mobilitățile sale de scurtă durată, ErasmusPRO duce experiența internațională la un cu totul alt nivel, concentrându-se exclusiv pe stagii de mobilitate de lungă durată (între 3 și 12 luni) pentru elevii de la școlile profesionale și liceele tehnologice.

„Spre deosebire de stagiile de formare profesională de scurtă durată (două săptămâni), o durată de trei luni garantează pentru participanți o integrare culturală profundă, înțelegerea eticii muncii dintr-o companie străină, dezvoltarea de hard skills avansate, dar și de soft skills, precum reziliența, autonomia și adaptabilitatea. În același timp, un pilon central al programului Erasmus+ și, implicit, al componentei ErasmusPRO este incluziunea. Comisia încurajează activ și acordă o atenție deosebită participării tinerilor proveniți din medii dezavantajate, zone rurale sau cu posibilități materiale reduse, ErasmusPRO oferind astfel șanse egale unor absolvenți care, altfel, nu ar avea niciodată acces la o experiență internațională de o asemenea amploare. Stagiile de lungă durată ErasmusPRO sunt mai complexe din punct de vedere logistic și birocratic comparativ cu cele de două săptămâni. Ele sunt accesate cu precădere de școli cu o echipă de proiect solidă și dinamică, capabilă să gestioneze provocările și să sprijine elevii și părinții în depășirea barierelor de mobilitate într-o altă țară, pe o perioadă extinsă de timp. Însă, într-o Europă a oportunităților, stagiile ErasmusPRO demonstrează că viitorul se construiește prin practică și viziune, iar pentru școlile care își doresc excelență, accesarea acestor fonduri reprezintă o veritabilă datorie față de viitorul elevilor lor”, precizează directorul CENT, prof. Adrian-Victor Gavra.