183 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 183 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, brutari, confecționer produse textile, confecționer-montator produse din lemn electricieni, lucrător comercial, lucrător gestionar, mecanic utilaj, muncitor piscicol, muncitori necalificați, paznici, secretare, tâmplar universal, vânzători, dar și agent de turism, agent de turism, consilier instituții publice, consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică, contabil, contabil-șef, director vânzări, director societate comercială, farmacist, inginer automatist, inginer în industria alimentară, inginer mecanic, manager de zonă, manager proiect, medic stomatolog, specialist marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (31):

• ajutor bucătar (3)

• ajutor ospătar (2)

• manipulant mărfuri (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (2)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (13)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (1)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• paznic (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (59):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor bucătar (3)

• ambalator manual (6)

• brutar (10)

• cameristă hotel (2)

• casier (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer produse textile (1)

• confecționer-montator produse din lemn (1)

• confecționer-montator structuri metalice pentru construcții (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• mecanic utilaj (1)

• muncitor piscicol (1)

• operator fixator textile (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• ospătar (chelner) (3)

• patiser (10)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tapițer (4)

• tâmplar universal (2)

• ucenic (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (20):

• cofetar (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (4)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• operator procesare text și imagine (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (26):

• administrator bancar/ produs leasing (1)

• agent de vânzări (2)

• barman (1)

• bucătar (1)

• coafor (1)

• lucrător comercial (11)

• manager general (1)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• ospătar (chelner) (1)

• reprezentant tehnic (1)

• secretară (3)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• vânzător (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (29):

• agent de securitate (1)

• brutar (1)

• bucătar (3)

• confecționer produse textile (3)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• electrician în construcții (1)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• fasonator mecanic (cherestea) (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător comercial (1)

• mecanic utilaj (2)

• operator universal – spălător textile și curățitor chimic (1)

• ospătar (chelner) (2)

• sculer-matrițer (1)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tâmplar universal (1)

• vânzător (4)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

• zugrav (1)

Studii Universitare (18):

• agent de turism (1)

• consilier instituții publice (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (1)

• contabil (1)

• contabil-șef (1)

• director vânzări (1)

• director societate comercială (2)

• farmacist (2)

• inginer automatist (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer mecanic (1)

• manager de zonă (1)

• manager proiect (1)

• medic stomatolog (1)

• specialist marketing (1)