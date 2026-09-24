Campanie de sterilizări la Coaș

O nouă campanie de sterilizări va avea loc în comuna Coaș, în data de 26 septembrie. Acțiunea este organizată de Asociația Fight for Animals.

”Echipa noastră va ajunge din nou în Coaș, pentru a doua oară, pentru o nouă campanie de sterilizări. Vom fi acolo pentru a preveni suferința unor vieți care se nasc fără să fie dorite, abandonate mai târziu și condamnate să supraviețuiască pe străzi. Ne bucură enorm faptul că Primăria Coaș, alături de iubitorii de animale din zonă, s-au mobilizat și au înțeles cât de importantă este sterilizarea. Interesul a fost atât de mare încât am fost nevoiți să oprim deja programările și să închidem lista. Toate locurile disponibile au fost ocupate”, a declarat Paul Oșan, președintele Asociației Fight for Animals.