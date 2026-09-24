Proiectul Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare „Părinți informați. Adolescenți protejați.” a câștigat și sprijinul chefului Nicolai Tand. Acesta a precizat că este la rândul său părinte și înțelege provocările prin care trec multe familii când copiii ajung la vârsta adolescenței.

„Chef Tand Nicolai se alătură proiectului «Părinți informați. Adolescenți protejați.», cu un mesaj sincer, din postura de tată a doi adolescenți, despre grija pe care o poartă orice părinte pentru copiii săi. Alături de dr. Adriana Fabian, medic specialist psihiatrie pediatrică, vă invită să vorbim deschis despre consumul de droguri în adolescență și despre cum pot părinții să le fie aproape copiilor, cu înțelegere și sprijin”, au declarat reprezentanții spitalului.

„Sunt tată a doi copii, Ilona are 16 ani, iar Iancu are 14 ani, și mi-e frică pentru că, ce-i drept, trăim vremuri destul de grele și cred că cea mai mare frică a unui părinte este ca, copiii, nu cumva să o ia pe căi care nu sunt potrivite”, a transmis chef Nicolai Tand.

Evenimentul are loc în data de 7 octombrie, de la ora 17.00, în holul principal al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Intrarea este liberă.