Două tinere rătăcite, recuperate de salvamontiști

Salvamont Maramureș a derulat o acțiune de căutare a două persoane care s-au rătăcit într-o drumeție. Este vorba de două tinere de 20 de ani, care au cerut ajutor, după ce nu au mai găsit drumul de întoarcere.

”Salvamont Maramureș a intervenit pentru localizarea și recuperarea acestora. Cele două au fost găsite la aproximativ 3 kilometri de Mănăstirea Schimbarea la Față și recuperate în siguranță”, au punctat oficialii instituției.