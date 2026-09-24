Două tinere rătăcite, recuperate de salvamontiști

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Salvamont Maramureș a derulat o acțiune de căutare a două persoane care s-au rătăcit într-o drumeție. Este vorba de două tinere de 20 de ani, care au cerut ajutor, după ce nu au mai găsit drumul de întoarcere.
”Salvamont Maramureș a intervenit pentru localizarea și recuperarea acestora. Cele două au fost găsite la aproximativ 3 kilometri de Mănăstirea Schimbarea la Față și recuperate în siguranță”, au punctat oficialii instituției.

Michael Kors

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