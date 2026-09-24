În Rona de Jos, toate proiectele finanțate prin PNRR, finalizate cu succes

Administrația locală a comunei Rona de Jos anunță că a finalizat cu succes toate proiectele finanțate prin PNRR. Aceste sunt investiții importante pentru dezvoltarea și modernizarea comunei.

Astfel, s-a construit o Creșă mică, în sat Rona de Jos, extrem de importantă pentru familiile tinere cu copii mici. Apoi s-a înființat un centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, plus o autospecială medicală pentru consultații la domiciliu. S-a construit și un centru de zi pentru copii, dar s-a și dotat cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale Școala Gimnazială Laurențiu Ulici. De asemenea, s-a implementat un sistem inteligent de management local în Comuna Rona de Jos – pe Componenta 10 – Fondul Local ce cuprinde: sistem de monitorizare video și siguranță a spațiului public; dotarea cu echipamente IT a primăriei. La asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, s-au amplasat stații de reîncărcare vehicule electrice. S-a dotat cu aparatură medicală și Dispensarul Uman. Nu în ultimul rând, s-a finalizat proiectul de creștere a eficienței energetice a gospodăriilor vulnerabile (sisteme de panouri fotovoltaice și baterii de stocare) – Componenta C16 – REPowerEU. „Finalizarea acestor proiecte reprezintă un pas important pentru comunitatea noastră și demonstrează că fondurile atrase se transformă în investiții concrete, care contribuie la dezvoltarea și modernizarea comunei noastre”, a explicat Ion Herbil, primarul comunei Rona de Jos.