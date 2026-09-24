Investiţie de peste 5 milioane lei în Parcul de Specializare Inteligentă din Baia Sprie

Antreprenorul general al reabilitării Drumului Județean 182B, între Baia Mare și Coaș, OPENTRANS, va investi 5,1 milioane de euro în Parcul de Specializare Inteligentă din Baia Sprie.

Va construi aici o hală modernă de aproximativ 4.000 de metri pătrați, pentru producția și prelucrarea structurilor metalice destinate construcțiilor și infrastructurii. Odată cu această investiție vor apărea și 70 de noi locuri de muncă, au declarat autorităţile maramureşene.