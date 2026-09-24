Jandarmii din Maramureș produc energie solară pentru consum propriu

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș a finalizat proiectul prin care la punctul de lucru de pe bulevardul Unirii nr. 34 din Baia Mare a fost instalat un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice.

Investiția a fost realizată cu sprijinul Ministerului Energiei, prin Fondul pentru Modernizare, iar valoarea finală a proiectului a fost de 664.784,11 lei. Scopul este reducerea consumului de energie cumpărată din rețeaua publică și diminuarea impactului asupra mediului.

Sistemul fotovoltaic are o putere instalată de 118,8 kW și este format din 270 de panouri solare, fiecare cu o putere de 440 W. Energia produsă va fi folosită pentru consumul propriu al instituției, în regim de prosumator.

Potrivit proiectului, energia produsă de panourile solare ar urma să acopere cel puțin 80% din consumul de energie al imobilului.

Instalația este prevăzută cu două invertoare hibride de câte 60 kW, care permit, în viitor, montarea unor baterii pentru stocarea energiei. În cadrul investiției actuale nu au fost instalate însă sisteme de stocare.

Proiectul urmărește reducerea dependenței de sursele convenționale de energie, scăderea emi­siilor și folosirea mai eficientă a fondurilor publice.