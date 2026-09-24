Programe Young Engineers pentru copiii din Sighetu Marmației

Young Engineers Sighetu Marmației anunță formarea de noi grupe pentru programele destinate copiilor. „Suntem deschiși către noi colaborări cu școli și instituții de învățământ care doresc să le ofere elevilor activități extracurriculare de mecanică, programare și robotică, desfășurate după programul școlar”, anunță organizatorii. Detalii și înscrieri se fac în privat pe pagina de facebook Young Engineers. Programele sunt diverse: de la construirea de modele motorizate până la aprofundarea cunoștințelor de mecanică prin construcții complexe, îmbinarea construcției cu programarea vizuală, construire de roboți etc.