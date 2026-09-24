Proiect româno-ucrainean pentru siguranța în zona de graniță

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș lansează joi, 24 septembrie, proiectul UNICORN 2 – „Rețeaua Unificată pentru Cooperare Internațională, Răspuns Operațional și Siguranță în Vecinătate”. Proiectul este derulat în parteneriat cu Instituția Prefectului-Județul Maramureș și Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională „IARDI” din Ucraina.

Proiectul este finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027 și se va desfășura pe o perioadă de 18 luni, până în noiembrie 2027.

Principalul obiectiv este creșterea capacității autorităților din România și Ucraina de a interveni în situații care țin de siguranța publică și cercetarea criminalistică, în special prin dezvoltarea cooperării dintre unitățile canine de poliție din zona Maramureș – Ujhorod. În cadrul proiectului va fi elaborat un plan comun de acțiune între instituțiile din cele două țări. Unită­țile canine vor fi dotate cu echipamente specializate, iar polițiștii români și ucraineni vor participa la exerciții comune pentru a testa mo­dul de colaborare și intervenție.

De asemenea, proiectul urmărește o mai bună implicare a autorităților locale din județul Maramureș în planificarea și finanțarea unor intervenții pentru siguranța comunităților. Pe termen lung, partenerii își propun să creeze un sistem stabil de cooperare transfrontalieră în domeniul siguranței publice.

Valoarea totală a proiectului este de 579.472,88 de euro, din care 521.525,59 de euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene.