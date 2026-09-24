S-a dat startul campaniei de vaccinare antigripală

La începutul lunii septembrie, la nivel național s-a desfășurat o campanie de încurajare a vaccinării antigripale. Odată cu instalarea sezonului rece și a începerii școlii, imunizarea copiilor și a categoriilor vulnerabile este un factor esențial în prevenirea îmbolnăvirii. Vaccinarea antigripală se realizează în fiecare an, pentru a fi protejați corespunzător, explică oficialii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

„Chiar dacă virusul nu s-ar modifica, nivelul anticorpilor și eficiența protecției tind să scadă în lunile de după vaccinare. De aceea, vaccinarea anuală reîmprospătează răspunsul sistemului imunitar și oferă protecție optimă în sezonul gripal. Dacă majoritatea vaccinurilor oferă o imunitate de durată medie sau lungă, vaccinarea antigripală necesită o atenție mai aparte fiind cunoscut faptul că virusurile gripale, în special tipurile Influenza A și Influenza B, suferă mutații frecvente, fenomen numit drift antigenic. Datorită acestei modificări care apare de la un an la altul, vaccinul necesită o actualizare anuală în vederea menținerii eficienței vaccinării antigripale. Deoarece vaccinarea antigripală în fiecare toamnă reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire, această inițiativă urmărește să îmbunătățească și nivelul de conștientizare privind importanța vaccinării antigripale înainte de începerea sezonului gripal”, au punctat reprezentanții instituției.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Maramureș amintește că, vaccinul antigripal este compensat 100% pentru următoarele categorii: copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani; gravide; persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situații: boli cardiovasculare cronice, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală; persoane cu vârsta de peste 65 de ani, personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar. De asemenea, vaccinul este compensat 50% pentru persoanele cu vârsta ≥ 45 de ani și < 65 de ani, fără boli cronice.

„Vaccinarea antigripală este modalitatea cea mai eficientă de prevenire a gripei, fiind deosebit de importantă pentru persoanele cu risc crescut de complicații grave: persoane cu afecțiuni medicale cronice specifice, femei însărcinate, copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 6 ani, vârstnici și personalul medical”, au concluzionat responsabilii INSP.

Persoanele care doresc să se vaccineze trebuie să solicite o prescripție din partea medicului de familie, cu care vor ridica vaccinul din farmacii. Ulterior, acestea vor reveni în cabinetul medicului de familie pentru imunizare.