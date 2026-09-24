Școala din Giulești, dotată la ultimele standarde

În sălile de clasă din Comuna Giulești, educația capătă un cadru modern, adaptat vremurilor de astăzi. Cu ajutorul fondurilor atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), unitatea de învățământ din comună a fost dotată la standarde moderne.

Astfel, școala a primit mobilier nou, echipamente informatice și digitale, table interactive, calculatoare, precum și mobilier și echipamente specifice pentru laboratoare și săli de clasă. „Nu vorbim doar despre mese, scaune sau calculatoare noi. Vorbim despre condiții mai bune pentru elevi și profesori, despre ore mai atractive, despre acces la tehnologie și despre șansa copiilor noștri de a învăța într-un mediu modern și bine echipat. Acum avem săli de clasă cu mobilier nou, laboratoare de informatică dotate cu echipamente moderne, table interactive și tehnologie digitală pentru procesul educațional sau spații și mobilier specializat pentru activități practice și de laborator. Toate acestea înseamnă un pas important înainte pentru învățământul din Comuna Giulești”, au explicat cei din autoritatea locală a comunei. Ei mai spun că vor continua să caute și să folosească fiecare oportunitate de finanțare care poate aduce un plus copiilor din comuniate.