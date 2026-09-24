Se-nmulțesc minciunile. Și abuzurile. Anti-adevărul devine lege. Și ridicolul

Donald Trump suspendă vreo trei televiziuni de la Casa Albă (CNN, MSNOW și Politico), de ce îi pun (și) întrebări incomode. Recent, l-au întrebat de ce a mințit că sunt doar 18 militari morți în conflictul cu Iran, sunt 22-23, plus 820 de răniți. O văduvă a ieșit la o televiziune și a spus că i s-a refuzat despăgubirea pentru soțul mort de către Pentagon pentru că…nu era în război. În Operațiune specială, aparent. Nu e văduvă de război, ci de operațiune. Dar pe ziariștii ce pun întrebări îi suspendă de la Casa Albă.

Colegul și prietenul Putin are alegeri. Sigur că iese, nu se pune problema, cât că oameni din zonă au urmărit televiziunile, agențiile, canalele rusești și era o liniște de mormânt, reportaje cu veverițe, nu parada și infatuarea de altădată. Ba, e o știre ce merită atenția…Rusia construiește adăposturi civile la metroul din Sankt Petersburg, inclusiv cu filtre pentru praf radioactiv. Are Moise Guran o vorbă, un principiu, o explicație. El spune că liderii, politicienii, efectiv ne cred tâmpiți, o masă de manevră, pe noi, pe toți, dar mai ales pe proprii votanți. Dăm un exemplu? Titlu de știre. Grindeanu vrea să tragă la răspundere Fitch: „Să vedem în ce măsură acel analist vorbea în numele agenției”. Hilar de-a dreptul. Victor Ponta s-a autopropus prim ministru, spune că are și legitimitate, probabil de când a fugit în Turcia să se opereze ca să nu stea la Puie Monta, de a părăsit mandatul.

Între timp, Israelul cere… arestarea primarului New Yorkului pentru colaborare cu ina­micii SUA. Absolut fără legătură, din păcate, SUA a acuzat și arestat cinci bărbați ce pregăteau asasinate la comanda Rusiei. Și hai să demontăm și minciunile șefilor companiilor de AI. După ce experimentele AI au luat-o razna, s-au decis liderii să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale, că e periculoasă. Mda da… Nu zic nimic de faptul că există în fundal un mic detaliu de 3,1 triliarde de dolari. Una din companii are pierderi de 27 miliarde în 2026, alta de 1,5 miliarde, întreaga branșă stă pe împrumuturi de 3,1 triliarde pentru cipuri și centre de date. Care deocamdată nu confirmă, nu „încasează”. Între timp, în Congo, epidemia de Ebola a sărit de 7000 de cazuri și s-a extins în altă provincie, a scăpat din izolare. Lumea a uitat efectiv de fenomenul natural din Tibet de dimensiuni biblice, care a omorât mii de oameni, a șters sate întregi.

SUA s-ar extinde militar în Groenlanda, pentru că vrea și gata, Trump se laudă c-a făcut un tratat datat din…1951!. Rușii se înghesuie iar pe la granițe, să fugă, se așteaptă la mobilizări după alegeri. „Nicușor Dan merge în SUA cu un avion folosit și de Klaus Iohannis, criticat puternic pentru zborurile costisitoare”, titlu de știre. Alta. „Șeful Autorității Electorale Permanente vrea schimbări în procesul de vot în România: urne cu scanere, renunțarea la ștampile și buletine de vot simplificate”, în țara cu buzi în curți de școli (da, centrele de votare…). Noroc cu umorul online, un mucalit constata, după arestarea lui Georgescu: „Nu numai că nu avem prim ministru de câteva luni, acum am rămas și fără președinte…” Numai eu am senzația că anti adevărul și ridicolul devin legi în România?