Se schimbă conductele de gaz în Groși

Mai mult de 50% din rețelele vechi de gaz ale comunei Groși au fost schimbate, în una din zone, urmând să înceapă în alte două zone.

De anul viitor, se schimbă rețeaua și în Satu Nou de Jos. O altă investiție e în așteptare, chiar finalizată fiind. E vorba de CAV, depozitul de gunoaie atipice, care e terminat, dar blocat în proceduri, legislația nu permite încă asocierea comunelor pentru a-și reduce costurile de transport. Vorbind de gunoaie, și rampa ad hoc de la pasajul de la Italsofa e oarecum blocată, dar în instanțe, sunt procese între comună și operator, între Consiliul Județean și operator, peste zece procese. Între timp, gunoiul stă.