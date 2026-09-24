Semnele care nu trebuie ignorate în cazul bolii Alzheimer

În fiecare an, la 21 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Bolii Alzheimer. Afecțiunea este cea mai frecventă formă de demență și este asociată cu aproximativ 60-70% dintre cazurile de demență. În acest context, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș amintește importanța unei evaluări făcute la timp. De aceea, primele simptome ale bolii nu trebuie ignorate.

„Când memoria începe să schimbe viața unui om, familia nu trebuie să rămână singură cu întrebările și teama. Primul drum este către medic. O evaluare făcută la timp poate oferi răspunsuri și poate deschide accesul la îngrijirea potrivită”, a declarat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Printre simptomele bolii Alzheimer se numără uitarea repetată, confuzia sau dificultățile de orientare. Aceste aspecte nu trebuie puse automat pe seama vârstei. Demența este mai frecventă după 65 de ani, dar nu este o consecință inevitabilă a îmbătrânirii, iar sistemul de asigurări de sănătate oferă servicii medicale pentru depistarea din timp a afecțiunii.

„Pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 60 de ani, pachetul de bază prevede până la două consultații preventive pe an la medicul de familie, iar evaluarea riscului de demență face parte din această consultație. Atunci când există un risc ridicat, medicul poate recomanda evaluarea și monitorizarea de specialitate”, explică reprezentanții CAS Maramureș.

În funcție de situația medicală și de indicația medicului, asiguratul poate beneficia, în condițiile prevăzute de sistem, de: consultații la medicul de familie și consultații de specialitate; investigații paraclinice recomandate pentru diagnostic și monitorizare; servicii spitalicești, atunci când sunt necesare; medicamente cu sau fără contribuție personală, potrivit listelor și condițiilor de prescriere aplicabile; îngrijiri medicale la domiciliu, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile medicale.

În același timp, există o serie de măsuri pe care populația le poate lua, pentru a preveni îmbolnăvirea.

„Activitatea fizică, renunțarea la fumat, evitarea consumului nociv de alcool, alimentația echilibrată, menținerea relațiilor sociale și controlul tensiunii arteriale, colesterolului și glicemiei sunt recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru reducerea riscului de declin cognitiv și demență”, au concluzionat responsabilii instituției.