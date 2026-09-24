Trei puncte și recâștigarea poziției de lider

• Sănătatea Cluj – CS Minaur Baia Mare 0-2 (0-1) •

CS Minaur Baia Mare a revenit pe primul loc, după ce a învins în intermediara de marți, de la Sănătatea Cluj, scor 0-2 (0-1), meci în care oaspeții au urmărit să nu facă spectacol, ci să-i intereseze strict obținerea celor trei puncte.

Sebastian Radu i-a adus pe „galben-albaștri” în avantaj în minutul 9, când a reluat din cădere în poarta apărată de Bălgrădean. Avantajul Minaurului a fost dublat în minutul 66, în urma unui contraatac finalizat de Raphael Stănescu. Din acest moment, echipa noastră a încercat să-și conserve rezultatul de pe tabelă, iar Sănătatea nu a mai reușit nimic, semn că a picat totalmente din punct de vedere psihic după încasarea celui de-al doilea gol.

CS Minaur: Tancău – Iosif, Fărcășan, Radu, Mureșan (90+4 Mercioiu), Krausz, Nedelcu (70, Filip), Stănescu (70, Dat), Bădici, Șteau (70, Șandru), Buziuc (74, Ciubăncan). Antrenor: Paul Pîrvulescu.

Liga 4 • Progresul Șomcuta Mare, punctaj maxim după două etape

Progresul Șomcuta Mare are maximum de puncte după primele două etape din Liga 4 Maramureș și ocupă primul loc în clasament. În etapa a doua, echipa din Șomcuta Mare s-a impus cu 3-1 în deplasare la CSM Sighetu Marmației 2.

Scorul etapei a fost realizat de Iza Dragomirești, care a învins cu 9-1 formația din Remeți.

Rezultate etapa a doua: Avântul Bârsana – CS Prosport Fărcașa 1-3 (0-0); Iza Dragomirești – ACS Remeți 9-1 (3-0); CS FC Șișești – Minerul Baia Sprie 1-1 (0-0); CSM Sighetu Marmației 2 – Progresul Șomcuta Mare 1-3 (0-2); Salina Ocna Șugatag – Recolta Săliștea de Sus 1-0 (0-0); Zorile Moisei – Atletic Lăpuș 3-3 (0-0).

După două runde, Progresul Șomcuta Mare este lider, cu două victorii din tot atâtea meciuri.

Liga 5 • Satu Nou de Jos conduce în Elite, Arieșu de Pădure în Clasic

În Liga 5 Elite, ACS Satu Nou de Jos este lider după două etape, cu patru puncte. În runda a doua, acesta a terminat la egalitate cu Bradul Groșii Țibleșului.

Rezultate etapa a doua: Rapid Satu Nou de Sus – PHP Iadăra 2-0 (1-0); Măgura Coaș – Voința Târgu Lăpuș 0-1 (0-1); Bradul Groșii Țibleșului – ACS Satu Nou de Jos 1-1 (1-0); CS Comuna Mireșu Mare – Măgura Codrului 3-2 (2-0). ACS UAC Europe Dumbrăvița a stat.

Tot două etape s-au jucat și în campionatul Ligii 5 Clasic. Aici, în fotoliul de lider este CS Unirea Arieșu de Pădure, care a învins pe teren propriu Juniorul Coltău, scor 4-1.

Rezultate etapa a doua: Unirea Arieșu de Pădure – Juniorul Coltău 4-1 (4-0); FC Lăpușul Târgu Lăpuș – Stejarul Fersig 2-3 (1-2); Gloria 1999 Chechiș – Someșul Sălsig 2-3 (0-2). Viitorul Cupșeni a stat.