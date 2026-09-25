A fost semnat contractul pentru realizarea Aquaparkului din Baia Mare

Primăria Municipiului Baia Mare a semnat ieri, 24 septembrie 2026, contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Complex de agrement acvatic Câmpul Tineretului”.

În urma procedurii de achiziție publică, ofertantul declarat câștigător este Asocierea MBS GROUP S.R.L. – Aria 9 S.R.L. Valoarea contractului este de 107.459.307 lei, fără TVA, din care 104.059.307 lei, fără TVA pentru execuția lucrărilor, 3.230.000 lei, fără TVA pentru proiectarea și verificarea tehnică de calitate a proiectului, respectiv 170.000 lei, fără TVA pentru asistența tehnică. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Durata contractului este de 26 de luni, dintre care două luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor.