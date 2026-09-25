Cifre de pus pe rană

Orice-ați zice, o seamă de „chestii” cum ar fi Matematica, Fizica, Chimia, științele exacte, sunt serioase și foarte greu de contestat. Sigur, dacă afli de la adolescenți de pe TikTok altceva, OK, nu comentăm.

De exemplu, alegerile din Rusia. Partidul lui Putin a luat puțin peste 45%. Apoi, pe când să se distribuie mandatele în Duma de stat, țuști 80% din mandate. Spune multe, nu? Altă cifră, atașată la banc american: „De ce vrea Trump să-și pună numele pe orice… nu-i ajunge că apare de 38.000 de ori în dosarele Epstein?” Încă niște cifre americane, dar în dolari- la o recepție a Comitetului național Republican, președintele Trump și-a publicat…tarifele. Ca să fii în juriu- 443.000 dolari. La masa rotundă cu Trump-250.000 dolari. Ca să-ți faci poză cu el- 88.600 dolari. Ca să participi la recepție – 10.000 dolari. Per cuplu. Darnic cu el însuși omul… O cifră est-europeană- opt. C8, Carpathian Eight, adică inițiativa ucraineană de a aduna țările din Carpați pentru a deveni o forță, împreună. Unde s-a dus președintele Dan să-și tragă ciorapii. 240. 240 de kilometri pătrați au pierdut rușii în Donbas, în urma unor contraatacuri din acestă vară, destul de secrete, câtă vreme au tăcut și unii și alții. 7000 de cazuri de Ebola în Congo. 2500 de cazuri de varicelă în SUA, date de nevaccinare.

Cifre europene Eurostat. Oamenii care verifică ceea ce citesc în online…29,2% cifra europeană. Cu vârfuri de peste 65% în Irlanda, de peste 50% în Olanda. Noi, la coadă cu sub 20% alături de Cipru și Lituania, dar nici la 10% ca Grecia… Procentul european de populație de peste 15 ani care călătorește? 65,4%. Peste 70 și chiar peste 80% țări precum Olanda, Luxemburg, Finlanda, Suedia, Franța, Germania, Irlanda… România pe ultimul loc cu 27,7%, alături de Bulgaria cu 32,5 și surpriză, cu Italia cu 38,7%.

Cifre românești, nu? 21 de fermieri s-au asociat la Mihai Viteazul, lângă Turda, într-un proiect de 50 milioane de euro, fac o fabrică de prelucrare a semințelor, cu fabrică de ulei și cu produse auxiliare pentru animale. Se poate deci, nu? Bani europeni plus cofinanțare. Cifra pe care niciun român verde nu vrea s-o (re)cunoască: 116,5 miliarde de euro am primit noi, românii, de la UE, de la aderare încoace. Am contribuit cu 38,2 miliarde. Tot cifră made in Romania. Avem 1900 de companii de Stat, de fapt 1868 ca să fim preciși. Din ele, 1098 pot fi restructurate. 533 de întreprinderi de Stat nu și-au depus situațiile financiare tocmai pentru a nu fi restructurate, da’ de vin înapoi „ai noștri” și se uită. Alte cifre neaoșe, deși ne jignesc. Euronews fac un grafic cu speranța de viață în Europa, după retragerea la pensie. Conduce Suedia, cu 19,4 ani la bărbați și 21,5 ani la femei, pe ultimul loc Bulgaria cu 14,7 ani la bărbați și 18,8 ani la femei. Noi, la coadă, cu 15,1 ani la bărbați și 19,1 la femei. Acum puneți-vă-n situație și vedeți cât e de realist. Speranța de viață medie în România e de 76,6 ani. Femeile 80,9. Da? 65 de ani vârsta de pensionare, plus 15,1 sau 19,1…nu dă matematica, așa-i? Vorba conspiraționistului… ceva nu se lipește, eh?