Curte de bloc din Târgu Lăpuș pavată, locatari mulțumiți

Uneori, o schimbare care pare simplă poate însemna foarte mult pentru oamenii care trăiesc zi de zi într-un loc. Curtea blocului Semilună din Orașul Târgu Lăpuș a fost pavată și începe să capete un aspect mai curat, mai îngrijit și mai bine organizat.

”Dincolo de lucrarea în sine, cel mai mult contează reacția oamenilor și bucuria lor atunci când văd că lucrurile se schimbă în bine. Am stat de vorbă cu locatarii, am ascultat ce își mai doresc și am discutat despre pașii care pot urma pentru ca acest spațiu să devină și mai plăcut, mai funcțional și mai bine sistematizat. Orașul Târgu Lăpuș se schimbă pas cu pas, stradă cu stradă, zonă cu zonă. Iar fiecare loc în care oamenii simt că este mai bine de­cât ieri, contează!”, a spus Vlad Herman, primarul orașului. Înainte, în curtea blocului băltea apa în gropile apărute în timp. Acum, întreaga zonă arată total schim­bată, în bine.