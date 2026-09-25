Fără decese pe șoselele din Maramureș în perioada ROADPOL Safety Days

Timp de o săptămână, polițiștii rutieri din Maramureș au desfășurat acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic, în cadrul campaniei europene ROADPOL Safety Days. Activitățile au avut loc în perioada 16-22 septembrie și au urmărit prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care nu respectă regulile de circulație.

Un aspect important este că, în această perioadă, pe drumurile publice din județ nu a fost înregistrat niciun deces în urma accidentelor rutiere.

Polițiștii au efectuat sute de verificări în trafic și au pus accent pe depistarea șoferilor care conduc după ce au consumat alcool. În total, au fost făcute 710 testări cu aparatul etilotest.

În urma controalelor, polițiștii au aplicat 603 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 150.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 49 de permise de conducere, dintre care 14 pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului.

În timpul acțiunilor au fost constatate și șapte infracțiuni privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Cazurile au intrat în atenția polițiștilor, cercetările urmând să stabilească împrejurările fiecărei fapte.

Acțiunile ROADPOL Safety Days au avut în principal un rol preventiv. Polițiștii le-au atras atenția șoferilor asupra pericolelor la care se expun atunci când nu respectă regulile de circulație, în special în ca­zul consumului de alcool.

Polițiștii rutieri din Maramureș anunță că verificările vor continua și în perioada următoare. Scopul este reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței tuturor celor care circulă pe drumurile județului.