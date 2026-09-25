Fundația Nouă ne pasă deschide înscrierile pentru ediția a 14-a „Hai la Olimpiadă!”

• Pregătire gratuită pentru performanță •

Fundația Nouă ne pasă a deschis înscrierile pentru cea de-a 14-a ediție ”Hai la Olimpiadă!”, programul de pregătire pentru performanță prin care elevii au acces gratuit la cursuri aprofundate de matematică, informatică, fizică și chimie. Înscrierile se fac pe nouanepasa.ro/inscrieri-hlo și sunt deschise până la data de 7 octombrie, pentru București și 16 județe.

În această ediție, peste 300 de profesori vor lucra cu elevii în 40 de centre de performanță din București și 16 județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș și Vaslui.

„Performanța se construiește. Are nevoie de profesori foarte buni, timp pentru aprofundare și acces constant la contexte în care un copil poate fi provocat să meargă mai departe. PISA 2025 arată cât de mare este miza: la matematică, 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență, iar doar 4% ajung la nivelurile cele mai înalte, față de 8% media OCDE. Nu ne putem permite să pierdem nici copiii care riscă să rămână în urmă, nici potențialul celor care pot ajunge la performanță. De 14 ani, Hai la Olimpiadă! construiește acest context pentru elevii care vor să aprofundeze, iar Fundația lucrează în ambele direcții: reduce decalajele prin programul remedial Nouă ne pasă și creează condițiile în care potențialul poate deveni performanță, prin Hai la Olimpiadă!”, declară Dorin Agapie, președintele Fundației Nouă ne pasă.

Doar 5% dintre elevii români de 15 ani ating cele mai înalte niveluri de competență la cel puțin unul dintre cele trei domenii evaluate (matematică, lectură și științe), față de 12% media OCDE, iar la toate trei simultan sub 1%, față de aproape 3%. În acest context, accesul la pregătire pentru performanță, indiferent de orașul în care învață un copil, devine cu atât mai important. Anul trecut, în județele în care funcționează centre Hai la Olimpiadă!, aproape 3 din 4 elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor de matematică, fizică, informatică și chimie s-au pregătit în program.

După înscriere, elevii sunt selectați de profesorii fiecărui centru, care stabilesc criteriile de admitere și organizează grupele de lucru. Pregătirea se desfășoară cu prezență fizică, săptămânal, sâmbăta, în sesiuni de câte două-trei ore. Fundația Nouă ne pasă susține financiar orele de pregătire și pune la dispoziție instrumentele de lucru necesare, inclusiv o platformă online care conectează profesorii, elevii și părinții și prin care este administrată activitatea fiecărui centru. Profesorii au autonomie în alegerea conținutului și a metodelor de lucru, în funcție de nivelul și nevoile elevilor.

„Pentru mine, cel mai important rezultat al programului este comunitatea construită în timp. La Iași, unde începem anul acesta cea de-a 12-a ediție, peste 85% dintre elevii calificați la Olimpiada Națională de Informatică se pregătesc în centrul Hai la Olimpiadă!, iar foști elevi ai centrului sunt astăzi studenți și masteranzi care contribuie, la rândul lor, la pregătirea noilor generații. Fundația Nouă ne pasă ne-a oferit cadrul în care această comunitate a putut crește și în care elevii și profesorii evoluează împreună, dincolo de rezultatele la olimpiade. Într-un domeniu care se schimbă rapid, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, cred că performanța și competența vor conta tot mai mult pentru a putea valorifica responsabil noile oportunități”, declară prof. Paul Diac, coordonator Hai la Olimpiadă! Iași – informatică.

În anul școlar 2025-2026, programul Nouă ne pasă a ajuns la peste 3.000 de copii din 86 de școli, în 31 de județe, iar peste 4.500 de elevi s⁠-⁠au pregătit prin Hai la Olimpiadă!