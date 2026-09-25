Numirile „din pix” au continuat la Casa Corpului Didactic

După semnalul de alarmă cu privire la numirile „din pix” la Inspectoratele Școlare Județene, Edupedu.ro a arătat că s-a mers pe aceeași procedură și la Casele Corpului Didactic.

Cadrele didactice numite la conducerea Caselor Corpului Didactic au fost „detașate în interesul în­vă­ță­mântului”, adică numite din pix de ministrul Mihai Dimian. Întrebat dacă noile numiri la inspectorate sunt politice, ministrul a subliniat că „propunerile vin din preuniversitar, de la oamenii care cunosc aceste lucruri. Nu mă apuc eu să fac propuneri”, scrie Edupedu.ro. Fenomenul pe care Edupedu.ro l-a numit Pixiada este mecanismul prin care directorii, directorii adjuncți, inspectorii școlari generali, inspectorii generali adjuncți și inspectorii de specialitate ajung în funcții de conducere nu prin concurs, ci prin detașare în interesul învățământului. Toate aceste detașări sunt valabile cel mult un an școlar. Asta înseamnă că, pentru ca școlile și inspectoratele să aibă conducere de la 1 septembrie, toate numirile trebuie reînnoite în fiecare august – indiferent dacă persoana rămâne aceeași sau este schimbată. La Casa Corpului Didactic Maramureș, director este Anca Minodora Costin Hendea.