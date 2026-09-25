Patrula Școlară, implicată în siguranța copiilor în trafic

Elevii de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Baia Mare au discutat cu polițiștii despre regulile pe care trebuie să le respecte atunci când circulă pe stradă. Activitatea a avut loc joi, 24 septembrie, și a fost organizată de polițiștii Serviciului Rutier Maramureș și cei de la Siguranță Școlară.

La întâlnire au participat și elevii care fac parte din Patrula Școlară, aceștia fiind implicați în activități prin care contribuie la siguranța colegilor lor în zona unității de învățământ.

Polițiștii le-au explicat copiilor cât de important este să fie atenți atunci când merg pe jos, în special în apropierea școlii și la traversarea străzii. Au fost discutate reguli simple, dar importante, precum traversarea doar prin locurile permise, respectarea semnelor și semnalelor rutiere și atenția la mașinile aflate în trafic. De asemenea, elevii au fost sfătuiți să nu se grăbească atunci când traversează strada și să fie atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Polițiștii le-au explicat că un comportament preventiv poate ajuta la evitarea unor accidente.

Un rol important în activitate l-au avut elevii din Patrula Școlară. Aceștia au fost încurajați să fie un exemplu pentru colegii lor și să îi ajute să respecte regulile de circulație. Prin comportamentul lor, elevii pot contribui la un trafic mai sigur în apropierea școlii.

Astfel de acțiuni preventive vor continua și în alte unități de învăță­mânt din județul Maramureș, scopul fiind reducerea riscului de accidente și formarea unor comportamente corecte în trafic.