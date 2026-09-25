Reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș, prezenți la vizita de studiu OpenRegioCulture din Riga

O delegație din județul Maramureș a participat recent la Riga, Letonia, la workshopul interregional și vizita de studiu organizate în cadrul proiectului OpenRegioCulture, finanțat prin Programul Interreg Europe.

Programul a fost dedicat schimbului de experiență și identificării de bune practici privind creșterea accesibilită­ții și incluziunii în sectorul cultural din regiunea gazdă. Unul dintre aspectele evidențiate a fost faptul că accesul egal la cultură este abordat la nivel de politică publică, fiind susținut inclusiv prin instrumente financiare destinate instituțiilor care doresc să își îmbunătățească accesibilitatea. Au fost prezentate și inițiative prin care persoanele fără dizabilități sunt puse, temporar, în situații care reproduc dificultățile întâmpinate de persoanele cu diferite tipuri de dizabilități – de exemplu, deplasarea cu ajutorul unui scaun rulant sau parcurgerea unor trasee fără posibilitatea de a vedea – pentru o mai bună înțelegere a barierelor existente în spațiul public și cultural.

Un exemplu concret de bună practică a fost oferit de Muzeul Național de Artă din Letonia, unde participanții au putut vedea modul în care accesibilitatea a fost integrată atât în infrastructura unei clădiri istorice reabilitate, cât și în serviciile oferite publicului. Muzeul dispune de soluții pentru accesul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități, iar componenta de accesibilitate este continuată prin programe dedicate, informații clare pentru pregătirea vizitei, ghiduri audio și seturi de instrumente tactile care facilitează înțelegerea și experimentarea artei. O parte importantă a vizitei a fost dedicată Festivalului Internațional de Teatru Contemporan HomoNovus, unul dintre cele mai importante festivaluri de arte performative din Letonia. În cea de-a doua zi a vizitei, participanții au ajuns la Riga Circus, un alt exemplu de infrastructură culturală reabilitată prin integrarea principiilor de accesibilitate. Participarea la întâlnirea de la Riga a oferit delegației din Maramureș posibilitatea de a analiza exemple în care accesibilitatea nu este tratată exclusiv ca o adaptare fizică a clădirilor, ci ca un concept integrat în politicile publice, finanțare, comunicare, pregătirea personalului, dezvoltarea programelor culturale și implicarea directă a persoanelor cu dizabilități. Exemplele și experiențele analizate vor putea contribui la activitățile următoare ale proiectului OpenRegioCulture și la identificarea unor soluții relevante pentru îmbunătățirea accesului la cultură în județul Maramureș.