SERI de POEZIE și PREMII pe covorul de iarbă

De 47 de ani, poezia este liantul care aduce împreună, la Serile de poezie, de la Desești, poeți, scriitori, elevi, iubitori de vers și rimă, prezenți la Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetu Marmației. Cu fiecare an, evenimentul a devenit o scenă în aer liber, unde cuvântul și emoția, transmise prin versuri și muzică, plutesc în aer și în inimile tuturor celor prezenți. Aici s-au tocmit prietenii literare. Și au primit botezul valorii nume de referință ale poeziei contemporane.

În anul 2002, pentru a sparge monotonia, aparentă, a Serilor de Poezie de la Desești, a apărut ideea de a acorda în curtea părintească, pe covorul de iarbă, Marele Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Desești (manifestare inițiată cu Nichita în 1979). Ne-am îndreptat spre nume consacrate din poezia românească și europeană. Așa au venit pe covorul de iarbă pentru a primi Marele Premiu: Carolina Ilica, Ion Mureșan, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, Mircea Petean, Horia Bădescu, Gheorghe Grigurcu, Adam Puslojic (Belgrad), Nicolae Dabija (Chișinău), Szentmartony Janos (Ungaria), Ilie Zegrea (Cernăuți), Ana Blandiana, Echim Vancea, Moshe Itzhaki (Israel), Ioan Moldovan, Arcadie Suceveanu (Chișinău), Adrian Alui Gheorghe, Ioan Pintea, Nichita Danilov, George Vulturescu, Ion Dragoș, Gheorghe Mihai Bârlea. În 2026, scriitorul Nicolae Scheianu primește Marele Premiu Nichita Stănescu, al Serilor de Poezie de la Desești. Premiul va fi înmânat de Ana Blandiana.

În 2015, când primea Marele Premiu, Ana Blandiana spunea: „Premiul pe care l-am primit la Desești s-a așezat pentru mine, onorant și intimidant, printre semnele pe care le-am primit în alte locuri mai îndepărtate de pe pământ, și care îmi spuneau, toate, că nimic din ce am trăit și am scris nu a fost în zadar (…)”.

Și la ediția cu numărul 47, organizatorii și partenerii: Asociația Culturală Nichita Stănescu, Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Revista Nord Literar, Filiala Maramureș a UZPR, Primăria și Consiliul Local Desești, Asociația Grup de acțiune locală Mara- Gutai, Parohia ortodoxă Desești fac o reverență șirului de OAMENI care au deschis porțile Deseștiului. Minți luminate, care ne-au ferit de confuzii.