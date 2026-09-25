Trei biserici-monument istoric din Maramureş vor fi reabilitate

Luna trecută a fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea unor proiecte ce vizează patrimoniul bisericesc al Maramureşului.

Prin finanțarea obținută vor fi realizate documentațiile tehnico-economice necesare pentru viitoarea reabilitare a trei biserici monument istoric din Maramureș: Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Sarasău; Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Bicaz; Biserica „Sfântul Nicolae” din Glod. Recent, echipa ce se ocupă de aceste proiecte s-a întrunit şi a stabilit că în perioada următoare vor fi solicitate Certificatele de Urbanism și va începe efectiv elaborarea documentațiilor, etapă care trebuie finalizată până la 30 octombrie 2027. „Aceste biserici nu sunt doar clădiri vechi. Sunt parte din istoria, credința și identitatea Maramureșului, iar responsabilitatea noastră este să le păstrăm pentru generațiile care vin”, au punctat cei din echipa de implementare a proiectelor.