Activitate dedicată seniorilor privind maladia Alzheimer

Cu prilejul Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Maladiei Alzheimer, Centrul Rivulus Pueris a devenit un loc al speranței. Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, a organizat o întâlnire de suflet dedicată seniorilor, pentru a-i învăța cum să își protejeze amintirile.

”Specialiștii le-au explicat bunicilor că un diagnostic precoce înseamnă timp prețios câș­tigat. Seniorii au aflat care sunt primele semne ale bolii și au primit sfaturi prețioase pentru a-și menține mintea agilă: mișcare zilnică, hrană echilibrată, somn odihnitor și multă stimulare mintală. Pe lângă stilul de viață, participanții au fost ghidați și către serviciile medicale și sociale disponibile în România. Această zi ne reamintește tuturor faptul că prin informare corectă putem face o diferență reală în viața seniorilor noștri”, au punctat oficialii DAS Baia Mare.