Copiii, ajutați să treacă cu bine peste stresul și emoțiile începutului școlii

În luna septembrie, copiii din cadrul proiectului „Comunitate fără bariere”, derulat de Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, au fost implicați într-o activitate dedicată începutului de an școlar. A fost un moment potrivit pentru a vorbi despre emoțiile, provocările și schimbările pe care le aduce această perioadă.

”Un nou an școlar aduce emoții, provocări și experiențe noi, iar bucuria, teama sau nesiguranța sunt firești. Important este să facem pași mici, să ne organizăm și să cerem ajutor atunci când avem nevoie. Așadar, în cadrul activității s-a discutat despre gestionarea emoțiilor și a stresului, dar și despre organizarea timpului, stabilirea unor obiective realiste și reducerea distragerilor pentru a învăța mai eficient”, au precizat reprezentanții DAS Baia Mare.

Proiectul „Comunitate fără bariere”, implementat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, este cofinanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.