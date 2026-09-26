Cum se mențin fetele din Pirita în școală și în comunitate

Mersul la școală pare, pentru cei mai mulți copii, o etapă firească a vieții. În comunitatea Pirita din Baia Mare, însă, fiecare zi de școală câștigată este rezultatul unei lupte purtate împotriva barierelor birocratice, a sărăciei extreme și a prejudecăților.

”În acest context, fetele poartă pe umeri mai multe greutăți: responsabilitățile casnice preluate de la vârste mici, riscul abandonului școlar timpuriu, presiunea căsătoriilor premature și lipsa accesului la informații esențiale despre propriul corp și drepturi. Așa a luat naștere proiectul „Fetele sunt inima comunității – Nicio fată pe margine”, inițiat de Asociația Pirita Children în parteneriat și finanțat de către Asociația E-Romnja, și prin sprijinul ERIKS Development Partner și Asociația Pe Stop. Obiectivul central este menținerea fetelor în educație, oferindu-le un cadru de siguranță, demnitate și autonomie. Pentru ca o fată să nu renunțe la școală, sprijinul trebuie să înceapă din prima copilărie și să continue, pas cu pas, prin fiecare etapă a dezvoltării sale”, au declarat reprezentanții Asociației Pirita Children.

Pentru fetițele de grupa mare – Paula, Rahela, Sara și Alexandra – drumul spre școală a început cu sprijin individualizat: exerciții în caiete, jocuri de memorie, activități de exprimare și deprinderi de igienă.

”Am fost aproape de familii, explicându-le mamelor procesul de înscriere la clasa pregătitoare și depășind împreună piedica „lipsei domiciliului în acte”. Pentru Maia, intervenția constantă între școală și mamă a ajutat-o să depă­șească problemele grave de adaptare, iar pentru Sonia am asigurat echipamentul necesar pentru probele sportive”, au explicat oficialii asociației.

Pe măsură ce cresc, fetele învață să-și recunoască valoarea și să facă față bullying-ului sau stigmatizării. În cazul fetelor din categoria de vârstă 7-10 ani au loc activități interactive precum „Copacul Părerilor” sau „Ce vreau să fiu când voi fi mare?”, prin care fetele au învățat ce înseamnă să aibă o opinie, cum să și-o exprime cu încredere și cât de important este ca părerea lor să fie respectată în deciziile care le privesc direct, precum și să aibă încrederea să creadă în șansa lor de a-și contura propriul drum în viață.

”Împreună cu Biroul de Siguranță Școlară și Poliția de Prevenție, am derulat sesiuni despre siguranța online, prevenirea violenței de gen și recunoașterea limitelor personale, în cadrul cărora au primit informații esențiale despre pericolele la care sunt expuse și ce pot să facă atunci când sunt victime ale abuzurilor. Un moment profund din activitatea noastră a fost facilitarea întâlnirilor online săptămânale între o fetiță și mama ei aflată în penitenciar, oferindu-i copilului suportul afectiv de care avea atâta nevoie, tocmai prin menținerea acestei legături importante”, au mai explicat responsabilii Pirita Children.

Pentru fetele mari, de gimnaziu și liceu, educația înseamnă opțiuni reale pentru viitor.

”Alături de Asociația Pe Stop, am spart tabuurile din jurul sănătății menstruale și ale consimțământului. Discuțiile libere au înlocuit rușinea cu informația corectă și accesul la produse de igienă. Prin programul de mentorat, am fost alături de fetele aflate în risc de absenteism sau prinse în relații marcate de control, oferindu-le spațiul în care să fie ascultate fără a fi judecate”, concluzionează oficialii Pirita Children.